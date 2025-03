Lazio, festa a San Siro: lo scatto dopo la vittoria sul Milan - FOTO

La Lazio espugna San Siro e batte il Milan dopo un match dalle mille emozioni. Biancocelesti che riescono nell'impresa di sfatare un tabù che hanno visto le aquile espugnare il Meazza rossonero in campionato appena una volta negli ultimi 35 anni. Ancora una volta a decidere il match è Pedro che con freddezza ha trasformato il rigore decisivo in pieno recupero facendo esplodere la gioia del popolo laziale. L'attaccante spagnolo ha condiviso sui social le immagini del successo.

L'esultanza in campo e non solo perché l'iberico ha immortalato anche la foto di gruppo nello spogliatoio di San Siro con tutta la squadra che mostra la gioia per il successo ottenuto. Una gallery tutta da rivivere per sognare. Il messaggio che accompagna le foto recita: "That feeling!!!! Sempre FORZA LAZIO!! 🩵".

