Antonini re di Trapani, festeggiamenti e grandi ambizioni: "Farò tutto quello che serve..."

Valerio Antonini, presidente del Trapani che più volte è intervenuto ai nostri microfoni dichiarando la sua fede laziale, nel giro di soli 13 mesi a capo della sezione calcistica e di basket della società siciliana ha ottenuto ottimi risultati, vincendo nel calcio un campionato di Serie D e una Coppa Italia. Il suo sogno prima di chiudere la carriera, come da lui raccontato, è quello di acquistare la Lazio. Ora però è concentratissimo sui suoi obiettivi e in un'intervista a Gazzetta dello Sport ha raccontato con orgoglio i risultati raggiunti e le ambizioni che col tempo si fanno sempre più grandi.

Antonini ha spiegato che, inizialmente trasferitosi a Trapani per motivi personali, ha trovato un ambiente ideale per vivere e investire anche da imprenditore. La promozione più impegnativa è stata quella nel basket, grazie anche all'acquisto di giocatori come Amar Alibegovic e Stefano Gentile, e alla vittoria chiave contro la Fortitudo Bologna. Per la Serie A, ha fissato l’obiettivo di raggiungere almeno le semifinali scudetto e di consolidarsi in Europa entro tre anni, puntando su un progetto ambizioso.

Nel calcio, Antonini sogna di replicare la storia del Parma e per realizzarlo non si tira certo indietro: "Farò tutto quello che serve per vincere, anche investire pesantemente a gennaio, nel caso". Ha confermato la fiducia nell'allenatore Alfio Torrisi, anche se ha intenzione di rinnovare gran parte della squadra per affrontare la nuova sfida in Serie C.

Gioie ma anche rammarichi. Per Antonini è fondamentale che si scenda in campo dando tutto soprattutto per i tifosi. Proprio per questo ha rivelato: "Non mi è piaciuto perdere 5-1 col Campobasso la finale della Poule scudetto. Al di là del risultato, chi è sceso in campo non aveva la testa giusta perché abbiamo subito quattro gol nei primi 23 minuti, la reputo una mancanza di rispetto per i tifosi e per un club che non gli ha fatto mancare nulla".

L'imprenditore ha recentemente acquistato anche una TV locale, Telesud Trapani e spera un giorno di trasformarla in un’emittente nazionale servendosi anche dell'esperienza di Barbara D’Urso, che ha invitato alla festa della promozione del Trapani a dare consigli per migliorare la struttura e i palinsesti.

La sua fonte d'ispirazione? Berlusconi: "Lui è stato il più grande imprenditore italiano degli ultimi 40 anni, ho avuto il piacere di conoscerlo".

E a proposito di grandi imprenditori, per fare il grande passo "Lazio" non si sente ancora pronto, ma un giorno sarà pronto ad offrire al presidente Claudio Lotito la cifra che richiede, come dichiarato ai microfoni di Radiosei.