Bologna - Lazio, Patric e il retroscena sul rigore: cos'è successo
Insieme a Kenneth Taylor, autore della doppietta decisiva, Edoardo Motta è stato il grande protagonista di Bologna - Lazio. Il portiere classe 2005, infatti, ha parato un rigore a Orsolini all'inizio secondo tempo, tenendo il risultato sullo 0-0. Il fallo, commesso proprio dall'ex Reggiana, era nato da un errore in impostazione di Dele-Bashiru, che ha regalato palla a Castro poi atterrato in area.
L'Haier Cam dell'arbitro Feliciani ha intercettato le proteste di Patric proprio in quel frangente di partita: "Ha fatto il passaggio, dopo si è lasciato cadere: te lo giuro", ha provato a spiegare lo spagnolo al direttore di gara, che però è rimasto fermo sulla sua decisione. Alla fine ci ha pensato Motta a salvare la Lazio, neutralizzando il penalty.