Calciomercato Lazio | Chi è Lucas Vazquez: trofei ed esperienza per Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

CALCIOMERCATO LAZIO - Il nome nuovo per l'attacco è Lucas Vazquez. Anche se la candidatura dello spagnolo per la Lazio è addirittura del 2016. Ciclicamente il giocatore è stato accostato più volte in questi anni ai biancocelesti e chissà se stavolta sarà la volta buona. L'ala, che compirà 32 anni domani, potrebbe lasciare il Real Madrid dopo una carriera con la maglia dei blancos. Cresciuto nel settore giovanile delle merengues, ha vissuto l'intera carriera con i galacticos fatta eccezione per una stagione, quella del 2014/15, vissuta in prestito all'Espanyol. In totale per Vazquez 311 presenze e 33 gol e un palmares stellare. Lucas ha vinto 4 Champions League, 3 Supercoppe Europee, 4 Mondiali per Club, 3 Liga, 1 Coppa di Spagna e Supercoppe Spagnole. Il contratto con il Real Madrid scade nel 2024 e ha una valutazione tra i 6 e gli 8 milioni, ma la cifra è al ribasso. Guadagna 4,5 milioni a stagione e anche in questo caso si potrebbe lavorare per abbassare le pretese. Il giocatore piace a Sarri per le caratteristiche tecniche e anche perché è un giocatore affidabile, di esperienza e che ha vinto tanto in carriera.