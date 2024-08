Calciomercato Lazio | Il Marsiglia piomba su Laurienté: la situazione

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Le italiane sono alla finestra per Armand Laurienté, attaccante esterno in uscita dal Sassuolo. In principio di mercato, c'è stata un'offerta importante del Fenerbahce di Mourinho, da 12 milioni più 3 di bonus, che è stata però rifiutata. In questo momento c'è solo l'Olympique Marsiglia ad avere mosso passi concreti in avanti. C'è l'offerta anche per il calciatore che, però, non ha ancora trovato un accordo sulle cifre che andrebbe a guadagnare. Dunque al momento il trasferimento è in stand by, anche se sono programmati nuovi contatti a breve.

Così, Juve, Roma e Lazio hanno chiesto informazioni nelle ultime settimane, ma molto dipenderà dalle eventuali uscite e dal domino che si andrà a innescare. In questo momento il Sassuolo chiede tra i 15 e i 20 milioni, senza volere scendere da queste cifre. Si entra comunque in una fase cruciale per il transalpino che, per ora, non ha ancora detto di sì per un ritorno in Ligue 1.