Calciomercato, per Rudiger è Real Madrid: la cifra choc dell'operazione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo essersi separato dal Chelsea, Antonio Rudiger è diventato un nuovo giocatore del Real Madrid. Grande colpo per i Blancos che dopo un campionato vinto e il trionfo per la quattordicesima volta in Champions League hanno gettato delle buone basi in vista della prossima stagione. Questa mattina infatti Antonio Rudiger è arrivato a parametro zero dal Chelsea e si è legato al club spagnolo fino al 2026. Come riporta il quotidiano spagnolo AS, il difensore sotto la guida di Ancelotti andrà a guadagnare 10 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Non solo, l'ex Roma avrà una clausola rescissoria di 450 milioni e ha ottenuto anche un cospicuo bonus alla firma di dodici milioni.