Compleanno Lazio, Manzini: "Questa grande Società un esempio per il mondo dello sport" - VD

Maurizio Manzini si è unito alle parole dei tifosi e, in occasione del 121° anniversario del club, ha fatto giungere i suoi auguri. Il messaggio dello storico team manager è stato pubblicato, come accaduto per gli altri componenti del gruppo, sul sito ufficiale: "Mi unisco agli auguri dei tifosi laziali in occasione del 121° compleanno di questa grande Società. Un augurio che estendo anche al mondo dello sport, il quale ha potuto godere della bellezza, dello stile e dell'esempio che la nostra amatissima Lazio ha dato, dà e continuerà a dare per moltissimo tempo".

Lazio, gli auguri di Immobile a Lucas Leiva: "Buon compleanno amico mio" - FT

Compleanno Lazio, gli auguri di Lotito: "Non dimentichiamo le nostre radici, vi aspetto all'Olimpico" - VD

TORNA ALLA HOMEPAGE