Formula 1 | McLaren e Mercedes hanno barato? L'indiscrezione virale!
27.10.2025 14:27 di Giovanni Parterioli
Si torna a parlare di Budget Cap. La Ferrari è ok, e non rischia nulla. Aston Martin ha ammesso di aver sforato per violazioni procedurali. Ma a sconvolgere è stata in particolare la voce che si è dipanata dal Messico. Ad aver "barato" sarebbero McLaren e Mercedes? Vediamo come nasce tutto nell'articolo completo delle ultime notizie f1 formula 1 fra le frecce >>>> MERCEDES E MCLAREN OUT BUDGET <<<