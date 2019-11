Lazio, Agostinelli e Oddi in coro: "Con il Sassuolo servirà autorità"

A caccia di un'altra vittoria: la Lazio non ha intenzione di sbagliare con il Sassuolo. Ai microfoni di Radiosei hanno parlato del match Agostinelli e Oddi: "A Reggio Emilia dipende tutto dalla Lazio, servirà autorità e maturità nel gestire la partita. Il Sassuolo non è una squadra da mezze misure, o vince o perde. E' proprio nel suo DNA il non giocare per il pareggio, cercano sempre di proporre gioco e infatti, concedono molto in fase difensiva. Sono pericolosi davanti, hanno giocatori veloci che non danno punti di riferimento. La Lazio deve gestire la partita in maniera autoritaria e sfruttare le lacune palesi dei neroverdi".

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, VERTICE PER IL RINNOVO DI ARMINI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE