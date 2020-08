Lazio, ecco Reina con la nuova maglia. Siparietto con Pulcini e la Vespa - FT&VD

Non saranno vacanze romane quelle di Pepe Reina nella Capitale. Il portiere spagnolo sta svolgendo le visite mediche in Paideia poi raggiungerà i suoi compagni ad Auronzo per mettersi a disposizione di Inzaghi. Proprio durante i test un curioso siparietto ha regalato sorrisi e ha avvicinato subito l'ex Milan all'ambiente biancoceleste. Il giocatore, infatti, ha interrotto le visite e si è recato nel parcheggio della clinica seguito dal medico Pulcini. I presenti sono rimasti un po' interdetti, ma nessun caso e nessuna cattiva notizia. A spingere Pepe fuori dalla Paideia è stata la notizia che il dottore possedeva una Vespa d'epoca uguale a quella del film datata 1951. Reina, appassionato di motori a due ruote, ha voluto vederla da vicino con i suoi occhi. Il responsabile sanitario lo invita a salirci: "Te lo concedo io il permesso". L'estremo difensore, con maglia e pantaloncini ufficiali della sua nuova squadra, sorride ma declina l'invito. Lo spagnolo, però, si fa immortalare vicino alla Vespa prima di rientrare e concludere i test fisici. L'avventura con l'aquila sul petto inizia nel migliore dei modi per Reina che è pronto a portare entusiasmo anche sotto le Tre Cime di Lavaredo.

