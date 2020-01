Lazio, il confronto con la stagione 2018/19: primo posto per differenza punti

Lazio mostruosa in attacco, attenta in difesa. I due reparti stanno offrendo garanzie non da poco, aiutati entrambi da un centrocampo solido. Così i biancocelesti hanno conquistato momentaneamente il terzo posto in classifica, mettendo pressione a Inter e Juventus. Una stagione da record, che se confrontata con la scorsa stagione sottolinea il grande salto di qualità raggiunto. Infatti, come riporta Lazio Page, la differenza è di +11 punti rispetto al campionato 2018/19. La migliore rispetto a tutte le altre squadre. Di seguito la classifica completa:

Lazio +11

Bologna +10

Atalanta, Cagliari, Inter +9

Roma +8

Udinese +6

Parma 0

Torino -2

Genoa, Juventus, Spal -5

Milan, Sassuolo -6

Fiorentina -7

Sampdoria -13

Napoli -17