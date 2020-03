Lazio, Luis Alberto a un passo da Mancini: ecco il dato sui gol fatti

Presto si tornerà a sorridere e a giocare. E' solo questione di tempo. Presto si potrà tornare a parlare di calcio, di numeri e di statistiche. Ora c'è qualcosa di più importante da risolvere, ma quando tutto sarà finito la Lazio potrà tornare a sognare e a farci sognare. C'è uno scudetto da giocarsi e tanto altro: record di squadra e individuali. Come quello che riguarda Luis Alberto che, con la maglia biancoceleste, ha collezionato 24 reti finora (è al posto 53 nella classifica all time). E prima della fine del campionato vorrà sicuramente raggiungere il grandissimo Roberto Mancini. L'attuale ct della Nazionale ha infatti realizzato 25 gol con la maglia della Lazio, uno in più del "Mago". Anche Luis è pronto ad entrare nella storia del calcio romano.

La Russia, il farmaco Arbidol che cura il Covid-19 e l'immunità del paese: una fake news dilagante

Coronavirus, sindaco Cori: "Questa è la settimana decisiva. Serve senso civico"

TORNA ALLA HOMEPAGE