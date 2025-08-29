Lazio, Rambaudi spiega: “Sarri deve trovare l’equilibrio. Su Dia e Vecino…”

Verso l’esordio all’Olimpico. Dopo la brutta sconfitta contro il Como alla prima giornata, la Lazio si prepara alla gara contro il Verona. Sarri riflette sulle scelte, tra possibili cambi di formazioni e nuovo modulo. Proprio su questo si è espresso l’ex attaccante Roberto Rambaudi ai microfoni di Radiosei. Di seguito le sue parole.

“La conferenza di Sarri? Mi aspetto che non ci siano polemiche, critiche, parole di sfida. Qua secondo me nessuno vuole inventare calcio, si cerca di guardare quello che si ha. Mi auguro che ci siano dichiarazioni di grande umiltà, del tipo ‘ci sono cose che non vanno e lavoreremo per migliorarle’”.

“Il problema non è che manca Vecino. In questa squadra non ci sono campioni, ma allenati in un certo modo hanno fatto vedere buone cose. Sono ottimi calciatori. Dia? Al di là del modulo, vorrei vedere una squadra che giochi con più uomini sopra la linea della palla, che verticalizzi. Di punte ne posso mettere quante ne voglio, ma se non gioco in avanti non cambia nulla. L’equilibrio va trovato in tutto. Stare solo in difesa non dà equilibrio”.

