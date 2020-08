Lazio, Strakosha trova l'amore? Il portiere ad Atene in dolce compagnia - FT

Le vacanze hanno regalato ai giocatori della Lazio qualche giorno di divertimento e un po' di relax al termine di una stagione soddisfacente ma particolarmente faticosa. A Thomas Strakosha, a dir la verità, il viaggio in Grecia sembra avergli portato anche l'amore. Il portiere biancoceleste, ora ad Atene, ha pubblicato su Instagram alcuni scatti che lo ritraggono in dolce compagnia. In particolare, insieme a una splendida modella chiamata Esther. I due hanno trascorso la serata in un noto ristorante della capitale greca. Una nuova coppia biancoceleste sembra essersi formata.

