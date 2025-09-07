Lazio, Zaccagni è partito con l'Italia: le sue condizioni - VIDEO
Mattia Zaccagni non si è allenato con il gruppo nella giornata di rifinitura prima della sfida di domani - ore 20.45 - contro Israele. L'esterno della Lazio si è limitato a un lavoro in palestra dopo qualche problemino accusato nel corso della sfida vinta per 5-0 contro l'Estonia, sollevando alcune perplessità sulle sue condizioni fisiche. Tuttavia, come si può notare dal video pubblicato dall'Italia, Zaccagni è partito insieme alla squadra alla volta dell'Ungheria ed è sceso in campo per il walk around insieme ai suoi compagni, pestando l'erba del Nagyerdei Stadion, dove domani potrebbe tornare a essere protagonista con l'azzurro indosso.
