Lega, confermata l'assemblea di venerdì: si preannuncia lo scontro tra club

Il naufragio del progetto Superlega potrebbe non bastare per far abbassare i toni nella prossima assemblea della Lega Serie A, convocata per venerdì prossimo in videoconferenza per discutere del pacchetto 2 per i diritti tv. Alcuni club hanno già preannunciato infatti battaglia, nonostante Juventus, Inter e Milan abbiano fatto un passo indietro sulla Superlega. E, considerando che la riunione che si sarebbe dovuta svolgere la prossima settimana proprio sul tema del nuovo torneo non dovrebbe invece andare in scena, l'assemblea di venerdì potrebbe trasformarsi così nel terreno di scontro. Sul tavolo non solo le posizioni dei club, ma anche diverse cariche tra Lega e Figc, come quelle dell'ad dell'Inter Beppe Marotta ("rimetterò il mandato di consigliere federale, se la maggioranza delle società non vorrà che io continui farò un passo indietro", ha detto prima di Spezia-Inter) e de presidente del Milan Paolo Scaroni, che è invece consigliere di Lega.

