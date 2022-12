Mondiali, Terry in posa con un ex Lazio: quante leggende a Doha! - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Reunion di leggende a Doha. In occasione della finale del Mondiale, in programma domenica pomeriggio tra Argentina e Francia, moltissimi ex campioni del mondo del calcio sono stati in invitati in Qatar per assistere all'appuntamento e pubblicizzarlo ancor di più. Da Del Piero a Shevchenko, passando per Kakà, Trezeguet, Ambrosini, Albertini, Candela, Vieri, Matthaus, Casillas, Lehmann, Klinsmann. Presente anche l'ex capitano del Chelsea John Terry che ha postato una serie di scatti con i suoi ex compagni e avversari. Tra questi anche una foto con l'ex Lazio Nesta nel tunnel degli spogliatoi che porta al campo da gioco. Tutte queste stelle infatti si sono sfidate in terra qatariota in una gara amichevole organizzata dalla FIFA.