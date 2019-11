Serie A, classifica marcatori: Immobile sul trono, Correa sesto

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A - Ciro Immobile c'è. L'attaccante biancoceleste timbra il cartellino anche contro il Lecce e consolida la leadership della classifica marcatori di Serie A. Il numero 17 tocca quota 14 in campionato e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Alle spalle del centravanti della Lazio c'è il vuoto, con Romelu Lukaku che dista ben cinque lunghezze. Terzo gradino del podio per Luis Muriel a quota 8. Entra prepotentemente in top ten anche Joaquin Correa: l'argentino, con la doppietta firmata ai salentini, è sesto con sei centri in questa prima parte di stagione. Il Tucu ha già fatto meglio del proprio record personale di reti segnate in una stagione. Di seguito la top ten più la posizione degli altri calciatori della rosa di mister Inzaghi:

1) C. Immobile (Lazio) 14

2) R. Lukaku (Inter) 9

3) L. Muriel (Atalanta) 8

4) A. Belotti (Torino) 7

4) D. Berardi (Sassuolo) 7

6) J. Correa (Lazio) 6

6) Joao Pedro (Cagliari) 6

6) D. Zapata (Atalanta) 6

9) F. Caputo (Sassuolo) 5

9) A. Cornelius (Parma) 5

9) E. Dzeko (Roma) 5

9) C. Kouamé (Genoa) 5

9) M. Mancosu (Lecce) 5

9) L. Martinez (Inter) 5

9) A. Milik (Napoli) 5

9) C. Ronaldo (Juventus) 5

39) 2 gol: S. Milinkovic Savic (Lazio)

74) 1 gol: F. Acerbi (Lazio), L. Alberto (Lazio), F. Caicedo (Lazio), A. Marusic (Lazio), S. Radu (Lazio)

