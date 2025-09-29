Serie A | Torino, Baroni cade al Tardini: il Parma la vince grazie a Pellegrino

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sconfitta pesante per il Torino di Marco Baroni che non riesce a rifarsi dopo la pesante sconfitta di settimana scorsa contro l'Atalanta. Termina 2-1 la sfida al Tardini: dopo il rigore trasformato da Mateo Pellegrino ci pensa Cyril Ngonge a rimettere il discorso in parità con un gran destro da fuori area, ma a venti minuti dal termine l'attaccante argentino sigla la doppietta che regala al Parma di Carlos Cuesta la sua prima vittoria in questa stagione.

