SPECIALE DERBY - Roma-Lazio, segui la partita con Lalaziosiamonoi.it - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nella Capitale è arrivato il freddo all'improvviso, ma l'atmosfera sta per diventare di nuovo valsa, anzi bollente. Manca sempre meno al fischio d'inizio di Roma-Lazio. Il derby è alle porte e l'Olimpico è pronto a trasformarsi nella cornice perfetta per un'altra grande partita. Alle 18 inizia la battaglia tra i giallorossi di Mourinho e i biancocelesti di Sarri. Come seguire il big match? Con la consueta trasmissione su Facebook de Lalaziosiamonoi.it che vi accompagnerà nel racconto della gara nello "Speciale Derby". In voce Edoardo Zeno e, direttamente dalla tribuna stampa dell'Olimpico, Elena Bravetti e il direttore Alessandro Zappulla. Il countdown sta per terminare, l'attesa è quasi finita. Parola al campo.