DIRETTA - Genoa - Lazio 0-1, Cancellieri in gol: biancocelesti in vantaggio

Serie A Enilive | 5ª giornata

Lunedì 29 settembre 2025, ore 20:45

Stadio Luigi Ferraris, Genoa

GENOA - LAZIO 0-1: 4' Cancellieri (L)

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo. A disp.: Siegrist, Sommariva, Thorsby, Stanciu, Gronbaek, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Carboni, Marcandalli, Cuenca, Otoa, Fini, Cornet, Venturino. All.:Wilson.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Pedro, Noslin, Tavares, Isaksen, Hysaj, Provstgaard, Pinelli, Farcomeni.All.: Sarri.

Arbitro: Ayroldi; Assistenti: Cecconi – Zingarelli; IV Uomo: Zanotti; Var: Abisso; Avar: Dionisi

Ammoniti: 1' Vasquez (G)

PRIMO TEMPO

14' Cross di Masini in area, Cataldi riesce a liberare.

11' Dia innesca Castellanos che prova il velo per Cancellieri, ma la traiettoria è troppo lenta e la difesa del Genoa riesce a liberare.

10' Lancio in profondità per Colombo che però viene incastrato da Gila, lo spagnolo allontana il pericolo.

8' Lancio di Ostigard a tagliare alle spalle di Pellegrini, diretto a Colombo. Interviene però, Provedel che fa sua la sfera e fa ripartire la Lazio.

4' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio grazie a un gol di Cancellieri che, servito da Castellanos, l'ha messa alle spalle di Leali con un sinistro a giro.

3' Fuorigioco di rientro di Dia, calcio di punizione per il Genoa.

1' Ammonito Vasquez, il capitano del Genoa è intervenuto duramente su Dia nel tentativo di bloccare la ripartenza della Lazio.

1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida al Ferraris!

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Genoa - Lazio, gara valida per la quinta giornata di Serie A. I biancocelesti sono in un momento delicato reduci dalla pesante sconfitta rimediata nel derby e in piena emergenza a centrocampo, tra infortuni e squalifiche. Zaccagni e compagni proveranno a riscattarsi dopo il ko contro la Roma, davanti troveranno un avversario agguerrito che scenderà in campo con lo stesso intento dopo la sconfitta subita col Bologna.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE