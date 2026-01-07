DIRETTA - Lazio - Fiorentina 1-1, Gosens pareggia i conti
Serie A Enilive | 19ª giornata
Mercoledì 7 gennaio 2026, ore 20:45
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO - FIORENTINA 1-1: 52' Cataldi (L), 56' Gosens (F)
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic (29' Vecino); Isaksen, Cancellieri, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Nuno Tavares, Provstgaard, Rovella, Belahyane, Pedro, Serra. All.: Sarri.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodô, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Piccoli, Gudmundsson. A disp.: Lezzerini, Christensen, Ranieri, Sohm, Nicolussi Caviglia, Pablo Marì, Solomon, Kean, Kospo, Fortni, Kouaidio, Kouamé. All. Vanoli
Arbitro: Sozza; Assistenti: Lo Cicero - Di Gioia; IV Uomo: Crezzini; VAR: Pezzuto; AVAR: Prontera.
Ammoniti: 20' Pongracic (F), 21' Gosens (F), 26' Cancellieri (L)
SECONDO TEMPO
59' La Fiorentina cerca il bis con la conclusione di Parisi che però viene fermata da Provedel.
56' Gol della Fiorentina. Gosens firma il pareggio della Viola.
52' GOOOOOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio grazie al gol di Cataldi. Il centrocampista scambia con Vecino e poi la infila alle spalle di De Gea.
46' Inizia la ripresa: nessun cambio.
PRIMO TEMPO
45'+3' Duplice fischio: termina il primo tempo.
45' Comunicato ora l'extra-time: concessi 3' di recupero.
39' Conclusione di Cancellieri che però finisce alta sopra la traversa.
37' La Lazio prova l'affondo con Isaksen, ma il danese - chiuso dalla difesa viola - non trova spazio per il tiro.
29' Basic alza bandiera bianca, al suo posto entra Vecino.
28' Riparte il match, Lazio momentaneamente in 10 con Basic fuori dal campo che sta ricevendo le cure necessarie.
27' Problemi per Basic, entra in campo lo staff medico.
26' Arriva il primo giallo anche per la Lazio, ammonito Cancellieri dopo un contatto con Pongracic.
21' Ammonito anche Gosens per un intervento su Isaksen.
20' Ammonito Pongracic per un fallo su Cancellieri.
18' Subisce fallo Gila in area di rigore, atterrato da Pongracic. L'arbitro però lascia giocare, poi interviene il Var per un check.
17' Altra chance per i biancocelesti! Gila ci prova prima con un colpo di testa e poi, sulla respinta, va al tiro ma non centra la porta.
16' Spreca la Lazio! Buona l'intenzione di Cancellieri che lancia Isaksen, il danese - ostacolato dal difensore - sceglie di servire Basic che sbatte contro Comuzzo.
14' Buona l'idea di Cancellieri che in area serve Basic, il croato va al tiro ma la palla sbatte contro la gamba di De Gea.
13' Gudmundsson prova la conclusione da posizione defilata, c'è Provedel in uscita che con decisione fa sua la sfera.
7' La Fiorentina prova mettere sotto pressione la Lazio che però non concede spazi.
3' Lazio in pressing! Cancellieri, dopo un'azione prolungata dei biancocelesti in zona d'attacco, prova la conclusione. Il tiro però è troppo lento, De Gea para senza difficoltà.
1' È la Lazio a manovrare il primo pallone e si fa subito vedere dalle parti di De Gea. I biancocelesti conquistano il primo calcio d'angolo del match.
1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida all'Olimpico.
AGGIORNAMENTO 20:29 - Riscaldament terminato, le squadre rientrano negli spogliatoi in attesa del calcio d'inizio.
AGGIORNAMENTO ORE 20:20 - Lazio e Fiorentina sono in campo per il consueto riscaldamento pre gara.
Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Fiorentina, gara valida per la diciannovesima giornata di Serie A. Appuntamento alle 20:45 per il fischio d'inizio del match.
