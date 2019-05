FORMELLO - Lazio, Durmisi in gruppo. Inzaghi valuta le soluzioni a sinistra

FORMELLO - Durmisi rientra in gruppo, Luis Alberto l’ha fatto ieri dopo il riposo supplementare di lunedì. Ha scontato il turno di squalificato e tornerà tra i titolari. Il Giudice Sportivo stavolta fermerà Lulic per un turno. Radu e Berisha invece corrono a parte, svolgono un differenziato mentre i compagni sono impegnati nel riscaldamento, nelle esercitazioni atletiche e nelle partitelle a spazi ridotti. Milinkovic prosegue il protocollo riabilitativo in palestra e in piscina: è ai box per la distorsione alla caviglia destra, proverà a essere convocato per la sfida con il Cagliari per poi rispondere presente (in campo) nella finale di Coppa Italia del 15 maggio. Ieri il serbo ha effettuato nuovi accertamenti strumentali.

SEDUTA. A Formello vengono rinviate a domani le prove tattiche anti-Atalanta. C’è da preparare il round di campionato. Il dilemma è sulla fascia sinistra: con Lulic out, Inzaghi deve pensare se riproporre Durmisi sulla corsia (il danese è appena tornato da un affaticamento muscolare) o se traslocare uno tra Romulo e Marusic da quella parte. Gli altri ballottaggi sono in attacco e in difesa: davanti ci sono due maglie per tre calciatori, difficile rinunciare a Immobile per la seconda volta consecutiva (potrebbe rimanere inizialmente fuori Correa), dietro dipenderà intanto dai recuperi. Patric è fermo per un fastidio alla coscia sinistra, Radu migliora ma ancora non ha smaltito il problema alla caviglia. Acerbi e Bastos dovrebbero essere confermati, sul centrodestra si giocherebbero il posto Wallace e Luiz Felipe.