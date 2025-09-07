Lazio - Roma, cresce il numero dei biglietti venduti per il derby: il dato
Si avvicina il derby della Capitale. Manca sempre meno alla sfida tra Lazio e Roma, in programma alla quarta giornata di campionato domenica 21 settembre alle 12:30. Nella giornata di venerdì è iniziata la vendita libera, che secondo quanto raccolto dalla nostra redazione ha fatto salire il numero dei biglietti venduti a oltre 10mila. Ci sono ancora diversi giorni per acquistare il proprio tagliando, con tutte le informazioni presenti sul sito della società biancoceleste.
