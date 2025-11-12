Flaminio, il progetto coinvolge altri enti: le parole di Onorato
RASSEGNA STAMPA - L’assessore allo Sport e ai Grandi Eventi di Roma, Alessandro Onorato, ha confermato al Corriere dello Sport che un incontro con Claudio Lotito è già in programma per discutere nel dettaglio il progetto legato al Flaminio. L’obiettivo è fare il punto sulla proposta della Lazio e sulle eventuali integrazioni necessarie.
"C’è un progetto — ha spiegato Onorato — che poi verrà integrato, e non è coinvolto solo il Comune ma anche diversi enti, dal Ministero in giù". Un percorso complesso, che richiede coordinamento tra più istituzioni.
Sul fronte dei tempi, l’assessore ha chiarito che entro Natale è atteso un primo chiarimento. Un traguardo simbolico, che in Campidoglio molti vedono come il possibile primo passo verso la rinascita dello storico impianto capitolino.
