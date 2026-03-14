Lazio, c'è un'emergenza centrali: la situazione di Gila, Patric e Romagnoli
RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha iniziato una lenta e inesorabile rivoluzione che abbraccia sia il lato sportivo che quello economico. Si è parlato molto del reparto offensivo nelle scorse settimane, ma quello ad essere maggiormente in bilico sembra essere in realtà quello difensivo.
Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la Lazio sarebbe alla ricerca di occasioni e situazioni low cost per ovviare alle imminenti partenze di tre perni della Lazio del passato, ma che non lo saranno più per quella del domani.
Infatti, tre centrali su quattro hanno il contratto in scadenza nel 2027. Gila, Patric e Romagnoli non andranno oltre l'anno di scadenza, ma è molto probbaile che lascino Formello già questa estate. Solo il giovane Provstgaard, l'ultimo arrivato, è blindato.