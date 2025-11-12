Lazio, che fine ha fatto il nuovo sponsor? La situazione

La Lazio si prepara a presentare i conti per il mercato di gennaio. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se sarà confermato a saldo zero o se sarà totalmente sbloccato.

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si prepara a presentare i conti per il mercato di gennaio. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se sarà confermato a saldo zero (vendere e comprare alle stesse cifre) o se Lotito sarà riuscito nell'impresa sbloccandolo totalmente.

Il presidente spera di aver risanato 'il costo del lavoro allargato' attraverso l'inserimento di un 'vecchio' credito da 12-13 milioni dei diritti tv. Ma potrebbe non bastare, anche perché deve passato al vaglio dell'organismo di controllo.

E soprattutto, poi, non è mai arrivato il nuovo sponsor di cui si è parlato tanto nei mesi scorsi. Come riportato da Il Messaggero, dopo che è sfumato l'accordo con Air China, quello con Air Italy è rimasto fermo in stand by.