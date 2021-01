Lazio, da Caicedo a Luis Alberto: il punto dall'infermeria

Settimana impegnativa per la Lazio di mister Inzaghi che dopo la vittoria con il Sassuolo questa sera scenderà in campo contro l'Atalanta nel match di Coppa Italia e domenica nuovamente sfiderà la squadra di Gasperini in campionato. Rotazioni quindi obbligatorie vista anche la condizione non perfetta di alcuni calciatori. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei infatti Caicedo è rimasto a Roma, l'attaccante già domenica ha giocato sotto antidolorifico, contusione ad un piede, e il tecnico ha deciso di risparmiarlo per poterlo recuperare in vista del secondo confronto con gli orobici. Luis Alberto è in ripresa, le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore: è passata solo una settimana dall'operazione all'appendicite. Ieri lo spagnolo ha svolto un lavoro differenziato con le scarpe da ginnastica. Da monitorare anche le condizioni di Strakosha: ieri non si è allenato a causa di un problema al ginocchio, assente anche nella partita contro il Sassuolo, anche lui verrà valutato in vista della sfida di domenica anche se non ci sono certezze. Luiz Felipe è stato operato alla caviglia, per il brasiliano serviranno almeno due mesi di stop. Ha iniziato la prima parte della riabilitazione, nelle prossime settimane si valuterà il decorso.

