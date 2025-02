Lazio, Lukaku-Romagnoli il duello più atteso: i numeri recenti esaltano il difensore

TUTTOmercatoWEB.com

Lazio-Napoli sarà la sfida dei duelli, soprattutto quello tra i colossi Lukaku e Romagnoli. Un testa a testa che, come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, va avanti da anni, da quando big Rom vestiva la maglia dell'Inter e Alessio quella del Milan, fino ad arrivare ad oggi. Tanto agonismo e rispetto tra i due, ma anche tanta rivalità. In passato, il difensore biancoceleste ha spesso sofferto l'imponenza di Lukaku: ha incrociato l'attaccante belga in cinque derby milanesi tra il 2019 e il 2021 (4 in campionato e uno in Coppa Italia). In tutte, il belga è andato a segno. Un'antifona decisamente diversa da quando veste la maglia nerazzurra e nella Lazio c'è Romagnoli in difesa. Lukaku non ha mai neanche realizzato un gol in un derby della Capitale, e anche nei due precedenti di questa stagione nel Napoli, non è riuscito a timbrare il cartellino.