Lazio, senti Skriniar: "I miei consigli a Vavro. È una bestia, farà benissimo"

Denis Vavro è uno degli innesti del mercato estivo della Lazio. A presentarlo ci pensa chi lo conosce bene, in campo e fuori, il difensore dell'Inter Milan Skriniar: "Di testa è fortissimo e fsicamente è una bestia. In Italia dovrà imparare diverse cose, sia tattiche sia a livello di movimenti. Ho giocato con lui nello Zilina e ora anche in nazionale: è bravo e sono felice che sia in Italia", riporta la rassegna stampa di Radiosei. "Gli ho consigliato di provare questa esperienza senza dubbio o paure perché un campionato come quello italiano ti migliora. A me è successo così e succederà anche a lui. Sono convinto che alla Lazio farà bene".