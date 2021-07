Lazio, via al Summer Camp: il progetto internazionale parte da Sofia

Un progetto internazionale quello portato avanti dalla Lazio che a Sofia ha presentato il primo dei tanti Summer Camp in programma in questi mesi. Un appuntamento rivolto a ragazzi e ragazze dai 6 ai 17 anni che prevede varie formule di incontro di una o più settimane dove si tratteranno aspetti tecnici, fisici ma anche lo studio e la crescita umana dei giovani che parteciperanno. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il patron Lotito ha espresso tutta la sua soddisfazione per questa iniziativa: "Si apre una nuova pagina in cui i colori biancocelesti contribuiranno a far crescere come atleti e persone i tanti ragazzi e ragazze provenienti da diversi paesi europei". Anche l'attuale allenatore dell'Under 18, Tommaso Rocchi, che ieri era presente in conferenza stampa ha detto la sua affermando di voler attraverso questa iniziativa esportare il modello dell'Academy in giro per il mondo.

Oltre ai giovani di Sofia parteciperanno anche ragazzi provenienti dalla Romania, Montenegro, Serbia e Russia. Il Camp sarà realizzato all’interno delle strutture della Scuola dello Sport 57 e i ragazzi avranno la possibilità di approcciarsi a 12 sport diversi.

DIRETTA - Calciomercato Lazio, Brandt la priorità poi tutti gli altri: a caccia di un esterno sinistro

Romero, giramondo per il fútbol. Il "mini-Messi" è pronto per la Lazio: garantisce Dani Alves

TORNA ALLA HOME