Verso Lazio - Roma, Lotito alla squadra: "Ecco cosa voglio vedere"

RASSEGNA STAMPA - C'è bisogno della carica di tutti, il derby arriva nel bel mezzo di un momento piuttosto delicato in casa Lazio. E guarda caso, dopo la lunga permanenza a Cortina, anche Lotito, già venerdì pomeriggio, è rientrato a Formello e ha tenuto un discorso alla squadra, che mancava da parecchio tempo.

"Dovete dare tutto in questo derby, voglio vedere lo spirito giusto", le parole del patron, riportate da Il Messaggero. Come anticipato già nella giornata di ieri, il presidente tornerà per la prima volta in questa stagione anche sugli spalti dell'Olimpico. Si godrà la stracittadina da vicino, sperando che la squadra ascolti, e soprattutto metta in pratica, il suo messaggio.

