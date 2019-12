FORMELLO - Lazio, Inzaghi punta la Juve: da valutare Leiva

FORMELLO - Avanti, non c’è tempo da perdere. Subito in campo alle 11 per il lavoro di scarico ed entrare nella settimana corta che porterà all’anticipo di sabato con la Juventus. Simone Inzaghi, come di consueto, divide la rosa in due gruppi: da una parte chi ha affrontato l’Udinese, dall’altra i titolari di ieri che svolgono allunghi di 50 metri. Tra questi, gli unici assenti sono Luis Alberto e Leiva. Il brasiliano è da valutare, ha accusato un fastidio muscolare a 15’ dalla fine ed è stato sostituito da Cataldi. Si spera in uno stop per crampi: un conto è un leggero affaticamento, un conto un infortunio che lo metterebbe a rischio per la sfida con i bianconeri.

INFERMERIA. Vengono aggregati i Primavera Furlanetto, Cipriano e Falbo. Inzaghi guarda l’infermeria e si augura di recuperare qualche pezzo. Marusic è il più vicino al rientro, si era fermato dopo la vittoria a San Siro con il Milan, aveva riportato una lesione al flessore sinistro. La settimana scorsa ha ripreso a correre in modo differenziato. Potrebbe farcela a rientrare tra i convocati. Patric è l’altro sotto osservazione: pochi minuti dalla panchina contro il Celtic, poi il problema al polpaccio che l’ha costretto a saltare la sfida con l’Udinese. Lukaku e Berisha ormai non fanno più testo: sono tornati ai box (ginocchio il belga, muscolare il kosovaro), chissà quando ne usciranno.

Articolo pubblicato il giorno 2/12/19 alle ore 12:20