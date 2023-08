RIVIVI DIRETTA - Latina - Lazio 0-9: tris di Immobile, è già Kama-gol!

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Memorial "Vincenzo D'Amico"

Domenica 13 agosto 2023, ore 21.00

Stadio Domenico Francioni, Latina

Latina - Lazio 0-9 (13', 28' e 52' Immobile, 19' Felipe Anderson, 38' aut. De Santis, 47' Zaccagni, 48' Kamada, 55' Isaksen, 88' Castellanos)

LATINA (3-5-2): Cardinali; De Santis (74' Di Renzo), Rocchi, Serbouti (45' Cortinovis); Sannipoli, Di Livio (76' Gallo), Cittadino (59' Biagi), Riccardi, Ercolano (76' Perseu); Fabrizi, Fella (59' Jollow). A disp.: Vona, Bertini, Margiotta, Crecco, Rozzi, Marafini, Addessi, Polletta. All.: Di Donato.

LAZIO (4-3-3): Provedel (74' Adamonis); Lazzari (78' Ruggeri), Casale (67' Gila), Romagnoli (54' Patric), Marusic (74' Fares); Kamada (54' Vecino), Cataldi (74' Bertini), Luis Alberto (64' Basic); Felipe Anderson (54' Isaksen), Immobile (54' Castellanos), Zaccagni (78' Sana). A disp.: Maximiano, Adamonis, Bertini, Ruggeri, Sanà, Fares. All.: Sarri.

Ammoniti: 84' Rocchi (Lat)

SECONDO TEMPO

90' Triplice fischio dell'arbitro: finisce la partita, la Lazio vince 9-0 contro il Latina!

88' GOOOOOOOOOL! Arriva il nono gol del match, sul tabellino anche la firma di Castellanos, servito da Vecino che ringrazia con un abbraccio dopo la rete.

87' Azione personale di Isaksen che va alla conclusione dal limite dell'area di rigore: la palla viene deviata in angolo. Corner per la Lazio.

86' Lancio lunghissimo di Fares per Basic, ma la palla è troppo lunga e il croato non può arrivarci.

84' La prima ammonizione è per Rocchi, autore di un brutto intervento su Sana Fernandes che, in dribbling, aveva saltato tre uomini.

78' Altri due cambi per Sarri: fuori Lazzari e Zaccagni, dentro Ruggeri e Sana.

76' Triplo cambio anche per il Latina: entrano Di Renzo, Gallo e Perseu, escono De Santis, Di Livio ed Ercolano.

74' Fuori Provedel, dentro Adamonis. Entrano anche Bertini e Fares, escono Cataldi e Marusic.

73' Zaccagni da posizione invitante non tira e preferisce chiamare in causa Castellanos: la palla è troppo arretrata e non riesce a concludere in porta.

68' Marusic penetra in area di rigore, sta per crossare ma viene raggiunto da Biagi che mette la palla in corner.

67' Fuori Luis Alberto e Casale, dentro Basic e Gila.

64' Calcio di punizione in favore della Lazio: Luis Alberto mette in area. La palla è troppo sul portiere, che interviene ma subisce anche fallo. Staff medico in campo per accertarsi delle sue condizioni.

59' Entrano Biagi e Jallow, fuori Cittadino e Fella.

58' Scintille in campo tra Marusic e Sannipoli: l'arbitro riporta la calma, si prosegue il gioco.

55' Anche Isaksen in gol! Stupendo lancio di Luis Alberto per il neo-acquisto della Lazio che, al secondo pallone toccano, la mette già dentro. E sono 8 gol!

54' Triplice cambio per la Lazio: fuori Romagnoli, Kamada, Felipe Anderson e Immobile; dentro Patric, Vecino, Isaksen e Castellanos.

52' GOOOOOOOOOOL! immobile recupera un pallone al limite dell'area e lo scaraventa in diagonale senza lasciare scampo al portiere!

48' GOOOOOOOOOOOOL! Kamada firma il suo primo gol in biancoceleste! Cataldi per Zaccagni, scavetto per il giapponese che di sinistro la mette in rete.

47' GOOOOOOOOOL! E sono 5! Lazzari si fa tutto il campo poi chiama in causa Zaccagni che, a tu per tu col portiere, sigla il quinto gol della partita.

45' Inizia il secondo tempo: nessun cambio per la Lazio, mentre il Latina opta per due sostituzioni: entrano Mastroianni e Cortinovis, escono Fabrizi e Serbouti.

PRIMO TEMPO

45' Duplice fischio, finisce il primo tempo senza alcun minuto di recupero.

44' Azione prolungata del Latina con Fella che va alla conclusione: il tiro viene deviato in corner. Primo calcio d'angolo per i padroni di casa.

41' Felipe Anderson per Kamada, che serve magistralmente al centro dell'area Zaccagni: il numero 20 non riesce ad andare alla conclusione ma rimane l'ottima giocata del giapponese.

38' GOOOOOOOOOL! Sponda di Romagnoli per l'autogol di De Santis: Lazio che serve il poker quando manca ancora qualche minuto al duplice fischio.

36' Dopo qualche secondo, il montenegrino è pronto a rientrare in campo: niente di grave per lui, può proseguire.

35' Marusic finisce a terra dopo uno scontro con Sannipoli: staff medico in campo per le prime cure per il numero 77.

34' Lazzari è bravissimo a recuperare palla su Ercolano, poi subisce fallo. Calcio di punizione in favore della Lazio e biancocelesti che continuano a essere in possesso palla.

29' Lazzari indietro per Felipe Anderson, che va alla conclusione ma il tiro è poco preciso: la palla si perde alta sopra la traversa.

28' GOOOOOOOL! Felipe Anderson scappa sulla destra e la mette in mezzo per Immobile. La girata di Ciro è un capolavoro!

26' Dalla bandierina va Luis Alberto che non s'intende con Felipe Anderson e la Lazio spreca una buona occasione di rendersi pericolosa dalle parti di Cardinali.

26' Buona idea di Zaccagni che serve in profondità Felipe Anderson, la palla è troppo lunga in virtù di una deviazione. Sarà angolo per la Lazio.

25' Cataldi a un passo dal tris della Lazio: il portiere interviene provvidenzialmente mettendo la palla in corner.

24' Cross di Lazzari all'indirizzo di Zaccagni, ma la palla è troppo lunga per l'ex Verona. L'avversario mette in out, si ripartirà con la rimessa laterale.

20' Luis Alberto riceve palla da Cataldi e prova la conclusione direttamente in porta: la palla si perde alta sopra la traversa.

19' GOOOOOOOOOOLLLL! Progressione a tutta velocità di Zaccagni, che poi serve Immobile. La palla arriva a Felipe Anderson che, al centro dell'area, non deve far altro che metterla in rete.

17' Kamada vicino al primo gol con la Lazio. Dagli sviluppi del calcio d'angolo, il giapponese prova la conclusione dalla distanza, palla al lato di poco.

16' Luis Alberto tenta la conclusione direttamente in porta, la palla viene deviata in corner. Primo calcio d'angolo per la Lazio.

15' Cittadino interviene duro su Zaccagni che finisce a terra: l'arbitro ferma il gioco, sarà calcio di punizione in favore della Lazio.

13' GOOOOOOOOOOL! Luis Alberto in contropiede, serve Immobile che si sposta la palla sul destro e la mette sul primo palo. Cardinali non può far nulla, Lazio in vantaggio.

13' Recupera Cataldi che chiama in causa Luis Alberto. Lo spagnolo imbuca di prima Immobile, bravo il portiere avversario nell'intervento di piede.

12' Felipe Anderson irregolare su Cittadino e calcio di punizione in favore del Latina all'altezza del cerchio di centrocampo.

10' Casale chiama in causa Provedel con un passaggio insidioso, il portiere è bravo a far ripartire l'azione dei suoi.

7' Casale rischia di perdere palla sul pressing di Fella, alla fine è Lazzari ad arrivare sulla palla. L'azione si chiude con il tiro da fuori di Rocchi, che non prende lo specchio della porta.

4' Immobile scambia dietro con Zaccagni che prova direttamente la conclusione in porta: il tiro del numero 20 viene murato da De Santis.

1' Fischia l'arbitro, inizia ora Latina - Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 20.50 - Il Latina rientra negli spogliatoi, poi anche la Lazio ad eccezione di Luis Alberto che prova fino alla fine le conclusioni in porta.

AGGIORNAMENTO ORE 20.28 - Anche Oddi e Rambaudi sulle gradinate del Francioni per il Memorial Vincenzo D'Amico.

AGGIORNAMENTO ORE 20.25 - Accolti dal calore de tifosi presenti al Francioni, anche i biancocelesti fanno ingresso in campo per iniziare il riscaldamento pre-gara.

AGGIORNAMENTO ORE 20.20 - Il Latina ha già iniziato il riscaldamento in campo: Lazio ancora negli spogliatoi, a breve farà il proprio ingresso.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Latina - Lazio, ultima amichevole prima dell'inizio del campionato di Serie A e occasione in cui s'omaggerà Vincenzo D'Amico. I biancocelesti, dopo il ritiro di Auronzo di Cadore e i due test internazionali contro Aston Villa e Girona, sono pronti a sfidare il Latina allo stadio Domenico Francioni, "riempito" anche dai tanti tifosi laziali che si sono aggiudicati un posto all'interno dell'impianto sportivo. Appuntamento alle 21 per il fischio d'inizio della partita.

