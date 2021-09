EURORIVALI - Il Galatasaray si fa rimontare: è 2-2 contro il Trabzonspor

La Lazio dovrà lasciarsi alle spalle in fretta la sconfitta rimediata a San Siro contro il Milan. La squadra di Sarri infatti giovedì scenderà in campo a Instanbul nell'esordio in Europa League contro il Galatasaray. Anche i turchi sono scesi in campo nel pomeriggio rimediando un pareggio per 2-2 contro il Trabzonspor. La squadra di Fatih Terim dopo il doppio vantaggio firmato dalla doppietta di Kilinc si è fatta rimontare dai padroni di casa a segno con Cornelius e Nwakaeme.