Lazio, le Nazionali chiamano: tutti gli impegni dei biancocelesti

La Lazio si ferma, ma non i suoi Nazionali. Valigie già pronte, comincia l'esodo. Inzaghi, rispetto all'ultima sosta, può sorridere considerando i giocatori che avrà a disposizione a Formello in questi dieci giorni. Rimangono a Roma Luis Alberto, Luiz Felipe e Marusic (infortunato), l'unica novità è Andrè Anderson con l'Italia Under 20. Sono otto in totale i giocatori che raggiungeranno le proprie selezioni, con gli impegni ufficiali che partiranno da mercoledì 13 novembre con Bastos fino a Vavro che chiuderà il calendario martedì 19. Ma ecco nel dettaglio il quadro completo delle sfide che attendono i calciatori biancocelesti.

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE

BASTOS - Angola-Gambia, h20: Estádio 11 de Novembro (Luanda), Qual. Coppa D'Africa.

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE

MILINKOVIC - Serbia-Lussemburgo, h20.45: Stadion Rajko Mitić (Belgrado) Qual. Euro 2020.

BERISHA - Repubblica Ceca-Kosovo, h20.45: Doosan Arena (Plzeň), Qual. Euro 2020.

STRAKOSHA - Albania-Andorra, h20.45: Elbasan Arena (Elbasan), Qual. Euro 2020.

VENERDÌ 15 NOVEMBRE

ACERBI/IMMOBILE- Bosnia-Italia, h20.45, Stadion Bilino Polje (Zenica), Qual. Euro 2020.

SABATO 16 NOVEMBRE

VAVRO - Croazia-Slovacchia, h20.45: Stadion Rujevica (Fiume), Qual. Euro 2020.

DOMENICA 17 NOVEMBRE

MILINKOVIC - Serbia-Ucraina, h15: Stadion Rajko Mitić (Belgrado) Qual. Euro 2020.

BERISHA - Kosovo-Inghilterra, h18: Stadio Fadil Vokrri (Pristina), Qual. Euro 2020.

BASTOS - Gabon-Angola, h20: Stade de Franceville (Franceville), Qual. Coppa D'Africa.

STRAKOSHA - Albania-Francia, h20.45: Arena Kombëtare (Tirana), Qual. Euro 2020.

LUNEDÌ 18 NOVEMBRE

ANDRÈ ANDERSON - Italia U20-Svizzera U20 h14 Stadio V.Pozzo-Lamarmora (Biella) Torneo 8 Nazioni.

LUNEDÌ 18 NOVEMBRE

ACERBI/IMMOBILE - Italia-Armenia, h20.45: Stadio Comunale Renzo Barbera (Palermo), Qual. Euro 2020.

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE

VAVRO - Slovacchia-Azerbaigian, h20.45: City Arena Trnava (Trnava), Qual. Euro 2020.

Pubblicato il giorno 11/11/19 alle ore 10:05