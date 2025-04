Atalanta - Lazio, le pagelle dei quotidiani: dominio Rovella e Isaksen, flop Tchaouna

La Lazio batte l'Atalanta per 1-0 a Bergamo e torna a sognare la Champions League. Tre punti fondamentali che significano rilancio per gli uomini di Baroni, i quali si trovano nel bel mezzo del tour de force che coinvolge anche il ritorno dell'Europa League. Battere la Dea è stato un ottimo incipit, ora serve continuità. Rovella e Isaksen i migliori in campo, ennesima prestazioni amara per Tchaouna, ottimo debutto da titolare per Belahyane e debutto in generale per Provstgaard. Ecco di seguito le pagelle dei quotidiani:

IL CORRIERE DELLO SPORT: Mandas 7,5; Lazzari 7,5; Gila 7,5; Gigot 7 (Provstgaard 23’ st, 7); Nuno Tavares 6 (Lu. Pellegrini 35’ pt, 7); Belahyane 7,5; Rovella 8; Tchaouna 5,5 (Isaksen 1’ st, 8); Dele-Bashiru 7; Zaccagni 6,5 (Noslin 23’ st, 5,5); Dia 7 (Vecino 39’ st, sv). All. Baroni 8

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Mandas 7; Lazzari 7; Gila 6,5; Gigot 6,5 (Provstgaard 23’ st, 6,5); Nuno Tavares 5,5 (Lu. Pellegrini 35’ pt, 6,5); Belahyane 7; Rovella 7,5; Tchaouna 5 (Isaksen 1’ st, 8); Dele-Bashiru 7; Zaccagni 6 (Noslin 23’ st, 5,5); Dia 6,5 (Vecino 39’ st, sv). All. Baroni 7

IL MESSAGGERO: Mandas 7; Lazzari 6,5; Gila 7; Gigot 7 (Provstgaard 23’ st, 6,5); Nuno Tavares 5,5 (Lu. Pellegrini 35’ pt, 7); Belahyane 7; Rovella 7,5; Tchaouna 5 (Isaksen 1’ st, 7,5); Dele-Bashiru 7; Zaccagni 6,5 (Noslin 23’ st, 5,5); Dia 5,5 (Vecino 39’ st, sv). All. Baroni 7

IL CORRIERE DELLA SERA: Mandas 7,5; Lazzari 6; Gila 7,5; Gigot 7 (Provstgaard 23’ st, 6); Nuno Tavares sv (Lu. Pellegrini 35’ pt, 6); Belahyane 6; Rovella 7,5; Tchaouna 4 (Isaksen 1’ st, 7,5); Dele-Bashiru 6,5; Zaccagni 6,5 (Noslin 23’ st, 6); Dia 6 (Vecino 39’ st, sv). All. Baroni 7