Calciomercato Lazio | Da Bazzani a Belahyane: tutti gli affari di gennaio dell'era Lotito

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - La sessione invernate del calciomercato in Italia si è chiusa. La Lazio ha un po' invertito la tendenza rispetto al passato. Alla corte di Baroni sono arrivati tre calciatori: Ibrahimovic, Belahyane e Provstgaard. Un'abbondanza tale non si vedeva dal 2010, ma erano altri tempi e in quel caso la Lazio era impantanata nella lotta per non retrocedere e aveva bisogno di calciatori fatti. Stavolta Zaccagni e compagni sono in piena corsa Champions e il mister biancoceleste aveva bisogno di qualche rinforzo per le rotazioni visto che il club è ancora in corsa su tre fronti. Con un semplice schema ripercorriamo tutti gli acquisti di gennaio effettuati dalla Lazio nell'era Lotito. Il primo è stato Fabio Bazzani nel 2005, ecco l'elenco completo:

2005: Bazzani prestito

2006: Mauri (Udinese) prestito con riscatto, Handanovic (Udinese) prestito, Bonanni (Palermo) prestito con riscatto

2007: Jimenez (Ternana) prestito con riscatto

2008: Rozenhal (Newwcastle) prestito con riscatto, Dabo (Manchester City) svincolato, Rolando Bianchi (Manchester City) prestito con diritto, Radu (Dinamo Bucarest) defintiivo

2009: nessuno

2010: Dias (San Paolo) definitivo, Biava (Genoa) definitivo, Floccari (Genoa) prestito con diritto, Hitzlsperger (Stoccarda) definitivo

2011: Sculli (Genoa) prestito con diritto

2012: Candreva (Udinese via Cesena) prestito con diritto, Alfaro (Liverpool Montevideo) definitivo

2013: Pereirinha (Sporting Lisbona) prestito con diritto, Saha (Sunderland) svincolato

2014: Helder Postiga (Valencia) prestito, Kakuta (Chelsea) prestito

2015: Mauricio (Sporting Lisbona) prestito con diritto

2016: Bisevac (Lione) svincolato

2017: nessuno

2018: Caceres (Verona) definitivo

2019: Romulo (Genoa) prestito

2020: nessuno

2021: Musacchio (Milan) svincolato

2022: Cabral (Sporting Lisbona) prestito con diritto

2023: Luca Pellegrini (Juventus via Eintracht Francoforte) prestito con diritto, Diego Gonzalez (Celaya) prestito con diritto

2024: nessuno

2025: Ibrahimovic (Bayern Monaco) prestito con diritto, Belahyane (Verona) definitivo, Provstgaard (Velje) definitivo