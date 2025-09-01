Calciomercato Lazio | Gigot non partirà: il centrale dovrà operarsi

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio, a meno di sorprese, non farà altre uscite da qui fino al termine del mercato. L'unica pedina che poteva lasciare il club biancoceleste era Samuel Gigot che, secondo quanto raccolto dalla nsotra redazione, non lascerà la Capitale a causa dei problemi all'anca che lo hanno fermato nel corso di quest'estate.

Il centrale francese, infatti, si dovrà sottoporre a un'operazione che lo costringerà a restare fuori a lungo prima di poter tornare a disposizione di Maurizio Sarri. Nel frattempo, il tecnico toscano nella serata di ieri - nella conferenza stampa post Hellas Verona - ha confermato la sua esclusione dalla lista per la Serie A: "Chi verrà escluso? Un lungodegente e dovrebbe essere Gigot, non abbiamo certezze sul suo recupero".

