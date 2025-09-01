Lazio, Castellanos fa meglio di Di Canio: il dato sull'attaccante argentino
RASSEGNA STAMPA - Non avrà segnato tantissimo con la Lazio ma, come Zaccagni, anche Valentìn Castellanos sta scalando rapidamente la classifica dei marcatori all-time nella storia del club. La rete segnata contro l'Hellas Verona dall'argentino è stata la sua ventunesima con la maglia biancoceleste, il che non significa solo entrare tra i 70 giocatori della Lazio più prolifici, ma salire in 66° posizione superando un idolo come Paolo Di Canio e portandosi a una marcatura di distanza da Bernardo Corradi.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.