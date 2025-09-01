Lazio, Pedro: "Grande spirito! Giocare davanti a questi tifosi..."

Un'arma dalla panchina, ma anche un leader nello spogliatoio. Pedro Rodriguez nella Lazio è un giocatore fondamentale per quello che può dare in campo e fuori, presentandosi come esempio ai più giovani e come simbolo da cui imparare per i senatori. Così, anche dopo la vittoria per 4-0 contro l'Hellas Verona, alla quale ha preso parte subentrando nel secondo tempo al posto di Zaccagni, Pedro esulta sui social con parole da vero punto di riferimento: "Bella prestazione e grande spirito di tutta la squadra. È sempre bello giocare davanti ai nostri tifosi e sono sempre orgoglioso di indossare la fascia di capitano. Continuamo a lottare! Forza Lazio".

