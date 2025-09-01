Lazio, "un inzio alla grande": il post della società che celebra Guendouzi - VIDEO
"Iniziamo alla grande" scrive la Lazio sotto il post che celebra la partenza della squadra di Sarri nella partita contro l'Hellas Verona. La rete di Guendouzi, dopo appena 2', è la prima di un poker che delizia il popolo biancoceleste e segna la prima vittoria della squadra di Sarri nella nuova stagione. Una partenza fulminante quella dei biancocelesti che la società ha riproposto sui propri canali social.
