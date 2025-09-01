Calciomercato | Sancho 'tradisce' la Roma: ecco la nuova squadra
Jadon Sancho non è voluto andare alla Roma. Più volte l'esterno inglese ha rifiutato la Capitale come destinazione, preferendo rischiare di restare al Manchester United, piuttosto che vestire i colori giallorossi. Questioni economiche o di ambizioni, non è chiaro, fatto sta che in queste ore anche per lui si è sbloccata la situazione.
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, Sancho sta per diventare un nuovo giocatore dell'Aston Villa, squadra di Premier che in questa stagione parteciperà all'Europa League esattamente come la Roma di Gasperini. Il classe 2000 si trasferità in prestito al club di Birmingham con i Red Devils che copriranno l'intero ingaggio e con un'opzione di rinnovo annuale in favore dei 'Claret&Blue'.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.