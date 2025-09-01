Lazio, comunicata la nuova lista Serie A: ecco i due tagli di Sarri
01.09.2025 15:22 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: sslazio.it
La Lazio ha presentato la lista ufficiale dei giocatori disponibili per la Serie A. Nell'elenco non sono presenti Gigot e Basic, tagliati da Sarri. Di seguito tutti i nomi.
"La S.S. Lazio comunica i giocatori inseriti nella lista Lega Serie A.
3 Pellegrini
4 Patric
5 Vecino
6 Rovella
7 Dele-Bashiru
8 Guendouzi
9 Pedro
10 Zaccagni
11 Castellanos
13 Romagnoli
14 Noslin
17 Nuno Tavares
18 Isaksen
19 Dia
22 Cancellieri
23 Hysaj
29 Lazzari
32 Cataldi
34 Gila
35 Mandas
55 Furlanetto
77 Marusic
94 Provedel
In aggiunta potranno essere impiegati, senza alcuna limitazione, i calciatori Under 22 come Provstgaard e Belahyane".