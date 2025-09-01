Lazio, comunicata la nuova lista Serie A: ecco i due tagli di Sarri

01.09.2025 15:22 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Fonte: sslazio.it
La Lazio ha presentato la lista ufficiale dei giocatori disponibili per la Serie A. Nell'elenco non sono presenti Gigot e Basic, tagliati da Sarri. Di seguito tutti i nomi.

"La S.S. Lazio comunica i giocatori inseriti nella lista Lega Serie A.

3 Pellegrini

4 Patric

5 Vecino

6 Rovella

7 Dele-Bashiru

8 Guendouzi

9 Pedro

10 Zaccagni

11 Castellanos

13 Romagnoli

14 Noslin

17 Nuno Tavares

18 Isaksen

19 Dia

22 Cancellieri

23 Hysaj

29 Lazzari

32 Cataldi

34 Gila

35 Mandas

55 Furlanetto

77 Marusic

94 Provedel

In aggiunta potranno essere impiegati, senza alcuna limitazione, i calciatori Under 22 come Provstgaard e Belahyane".