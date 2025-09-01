Lazio, Castellanos esulta insieme ai tifosi: "Mi siete mancati!" - FOTO
01.09.2025 14:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Vittoria nel segno del Taty. Doppio assist, di cui uno di pregevolissima fattura in rovesciata, e un gol nel 4-0 della Lazio contro il Verona: una prestazione strabiliante di Castellanos. Sui social l'argentino, assoluto protagonista del match, ha esultato per il successo in casa. Di seguito il suo post e ciò che ha scritto: "Felici di vincere di nuovo con la nostra gente, grande sforzo di tutti , mi sono mancati. Forza Lazio!".