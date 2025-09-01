Lazio, Zaccagni torna a fare Zaccagni e viene premiato: le pagelle dei quotidiani
RASSEGNA STAMPA - Mattia Zaccagni ritrova la via del gol. Finalmente il capitano della Lazio torna a indossare le vesti con le quali è stato apprezzato nel corso di questi anni. Qualità tecnica, rapidità e intelligenza tattica che lo portano a costruire con uno straordinario Castellanos il fantastico gol del 2-0 contro l'Hellas Verona. La rete non è però l'unica nota lieta di una prova da vero numero 10 per l'esterno biancoceleste che viene incensata anche dalle pagelle dei quotidiani.
CORRIERE DELLO SPORT - Zaccagni 7;
GAZZETTA DELLO SPORT - Zaccagni 7,5;
IL MESSAGGERO - Zaccagni 7;
IL TEMPO - Zaccagni 7;
CORRIERE DELLA SERA - Zaccagni 7;
L'ARENA - Zaccagni 7;
IL RESTO DEL CARLINO - Zaccagni 7;
LA STAMPA - Zaccagni 7;
REPUBBLICA - Zaccagni 7,5.
