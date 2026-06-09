Calciomercato Lazio | Lucca torna di moda? La pista può riaprirsi
09.06.2026 10:15 di Christian Gugliotta
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RASSEGNA STAMPA - In casa Lazio prosegue la ricerca del centravanti. In attesa di un'uscita in attacco che consenta di operare in entrata, continuano a spuntare nomi di terminali offensivi accostati ai biancocelesti. Santiango Gimenez, Bamba Dieng e Pablo Felipe sono alcuni dei profili sondati, ma da parte della proprietà non c'è ancora stata alcuna mossa concreta.
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, per rinforzare il reparto potrebbe tornare di moda anche Lorenzo Lucca, rientrato al Napoli dopo sei mesi in prestito al Nottingham Forrest. Il classe 2000 era stato offerto in prestito alla Lazio già a gennaio, ma non aveva ottenuto il gradimento di Sarri. L'arrivo di Gattuso in panchina, però, potrebbe riaprire il discorso.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.