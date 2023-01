Calciomercato Lazio, occhi su un centrocampista del Bologna: c'è anche la Fiorentina

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA / CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio segue Nicolas Dominguez. Il centrocampista argentino è in trattativa con il Bologna per rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno 2024. Il prolungamento dovrebbe arrivare fino al 2026, ma fino a questo momento non è arrivata la stretta di mano definitiva. Manca ancora l'intesa tra richiesta e offerta con il club rossoblu che avrebbe messo sul piatto una proposta di rinnovo da 1,5 milion bonus inclusi. In agguato ci sono due squadre di Serie A pronte a fiondarsi sul calciatore di Thiago Motta. Oltre alla Lazio, infatti, Dominguez è nel mirino anche della Fiorentina.