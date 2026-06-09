Calciomercato Lazio | Romagnoli - Al Sadd, settimana decisiva: previsti nuovi contatti
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Questa può essere la settimana decisiva per il passaggio di Romagnoli all'Al Sadd. O almeno così sperano (quasi) tutte le parti coinvolte. Il centrale biancoceleste continua ad aspettare sviluppi sul proprio futuro, ha già trovato da tempo un accordo con il club qatariota sulla base di un contratto triennale da 6 milioni a stagione.
L’Al-Sadd resta fermo sulla proposta da 3 milioni di euro per il cartellino, una cifra decisamente più bassa rispetto a quella avanzata a gennaio, quando il club era arrivato a offrire oltre 7 milioni più bonus. Lotito sta valutando con attenzione l’operazione, concentrandosi in particolare sulle modalità di pagamento, che continuano a rappresentare uno dei nodi principali della trattativa.
Come riporta Il Corriere dello Sport, nei prossimi giorni possano esserci nuovi contatti tra le parti per cercare di trovare un accordo definitivo. Sullo sfondo rimane inoltre la questione delle mensilità arretrate, uno degli aspetti che aveva contribuito al brusco stop della negoziazione durante lo scorso inverno. Anche questo punto dovrà essere risolto prima di poter arrivare alla chiusura dell’affare.
Pubblicato il 08/06