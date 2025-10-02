Emergenza in difesa, la Lazio ritrova Patric: un’arma in più e un jolly per Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Patric è finalmente tornato in campo contro il Genoa, mettendo fine a un calvario durato quasi un anno. A parte due brevi apparizioni nel marzo scorso, la sua ultima partita da titolare risaliva addirittura al 16 dicembre 2024, nella pesante sconfitta casalinga per 6-0 contro l’Inter. Da lì era iniziata un’odissea fatta di dolori, ricadute e alla fine l’operazione del 25 marzo per stabilizzare i tendini peronei e riparare la lesione del peroneo breve.

Patric è un vero jolly: cresciuto terzino destro al Barcellona, diventato centrale, ma pronto a dare una mano anche in mezzo al campo. A Marassi, infatti, ha giocato qualche minuto da mediano, ruolo che aveva già ricoperto in altre situazioni di emergenza. E quella attuale è forse la più complicata: come ricorda il Corriere dello Sport, Marusic si è fermato per un problema muscolare subito dopo l’assist del 2-0, mentre Pellegrini ha rimediato una distrazione al collaterale del ginocchio destro. Entrambi salteranno il Torino. Lazzari, ancora ai box per una lesione al polpaccio, spera invece di rientrare in extremis.

In questo contesto il rientro di Patric è una boccata d’ossigeno. Non solo come alternativa, ma come risorsa in grado di tappare i buchi ovunque serva. Spirito di sacrificio e disponibilità lo hanno sempre reso un fedelissimo di Sarri, che lo considera un difensore affidabile e concentrato anche nei momenti più delicati.